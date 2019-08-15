Москва, 15 августа. Специалисты Национального исследовательского центра здоровья детей при Минздраве РФ изучили данные о состоянии здоровья российских школьников и назвали самые распространенные среди них заболевания.

Были названы самые распространенные заболевания у российских школьников. Как говорится в отчете ведомства, к абсолютно здоровым в первом классе были отнесены 4,3% детей. При этом к концу обучения в школе почти все школьники приобретают какие-либо болезни. Отмечается, что хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще, а функциональные отклонения — на 15%.

Как пишет RT, чаще всего у девочек диагностируют нехватку массы тела, близорукость, неврозы и головные боли. Среди школьников мужского пола чаще встречаются язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, плоскостопие, гипертония, ожирение и бронхиальная астма. В исследовании приняли участие 426 учеников из четырех московских школ. Эксперты провели около 25 тысяч врачебных осмотров с 2005 по 2015 год.

Ранее Росстат назвал самые распространенные детские заболевания. Дети чаще всего страдают от заболеваний органов дыхания, в том числе гриппа и ОРВИ, в 2017 году эти болезни перенесли более 30 миллионов юных граждан России.

Первое место среди детских заболеваний занимают грипп, ОРВИ и пневмония. На втором месте по распространенности — травмы и отравления. В 2017 году от них пострадали около 2,6 миллиона детей в возрасте до 14 лет. На третьей строчке — инфекционные заболевания. Было зафиксировано 1,7 миллиона случаев. Также очень часто дети страдают от кожный патологий и болезней органов пищеварения. Согласно статистке Росстата, в 2017 году врачи зафиксировали 1,7 миллиона и 1,6 миллиона случаев соответственно.

Кроме того, в Минздраве назвали самую распространенную венерическую болезнь в России. Представители министерства здравоохранения назвали шесть передающихся половым путем заболеваний, которые чаще всего обнаруживают у россиян. По данным ведомства, первое место занимает трихомоноз. Как объяснила врач-дерматовенеролог Елена Пак, это венерическое заболевание лидирует со значительным отрывом по двум причинам, первой из которых является хорошая диагностика болезни, а второй — яркая ее симптоматика.

Следом по списку идут хламидийные инфекции, аногенитальные бородавки, сифилис, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция и гонококковая инфекция.

Как отметили в Минздраве, число больных половыми инфекциями с каждым годом сокращается. Наиболее заметный прорыв медики наблюдают в профилактике гонореи, число выявленных случаев которой с 2012 года по 2017 год сократилось почти в три раза. В то же время, по словам специалистов, уменьшилось число больных хламидийными инфекциями и трихомонозом.

Стоит отметить, что на днях Роспотребнадзор сообщал также и о снижении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок снижается и составляет 68,3%.

Напомним, рак кожи является самым распространенным видом онкологических заболеваний в России в 2018 году. Об этом свидетельствует статистика министерства здравоохранения РФ. Среди всех зарегистрированных случаев онкологических заболеваний чаще всего у пациентов диагностировали рак кожи в 78,5 тысячи случаев.

Далее следует рак молочной железы (70,3 тысячи). На третьей строчке, согласно статистике, рак трахеи, бронхов и легких. В минувшем году было зафиксировано 55,7 тысячи случаев. Следом идут рак предстательной железы (41,5 тысячи) и рак ободочной кишки — основного отдела толстой кишки (40,1 тысячи).

Реже встречались у пациентов рак кости и суставных хрящей (1,3 тысячи), рак губы (2,2 тысячи), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тысячи), рак глотки (5,6 тысячи) и рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тысячи). В общей сложности, в минувшем году было зарегистрировано 593,3 новых случаев злокачественных новообразований. В Минздраве отмечают, что в данной статистике не была учтена посмертная постановка диагноза.

Ранее ученые из Оксфордского университета сообщили, что даже умеренное потребление красного мяса значительно увеличивает вероятность развития рака кишечника.

Напомним, иранские онкологи предупредили о повышении риска развития рака пищевода на 90% у людей, которые каждый день выпивают не менее 700 мл чая горячее 60 градусов.