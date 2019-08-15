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Жириновский рассказал, как Зеленский копирует Путина

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Жириновский рассказал, как Зеленский копирует Путина

Москва, 15 августа. Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается повторяться за российским лидером Владимиром Путиным.

Размышлениями на тему главный либерал-демократ России поделился с читателями своего Telegram-канала, отметив, что все попытки главы украинского государства будут тщетны.

«Решение Зеленского упростить получение украинского паспорта для граждан России — это попытка повторять наши решения. Путин ввел для жителей Донбасса и Зеленский повторяет», — написал Жириновский.

Как отметил российский депутат, ни для кого не секрет, что с Украины в Россию на заработки едут десятки тысяч граждан, чего не скажешь об обратном направлении.

«Во-первых, там ниже уровень жизни. Во-вторых, там запрещают русский язык. В-третьих, наиболее радикальные оппозиционеры в России (те, что связаны с Западом) нужны здесь, в России, а на Украине в них нет никакого смысла», — констатировал Жириновский.

Жириновский рассказал, как Зеленский копирует Путина

Напомним, что на прошлой неделе лидер ЛДПР обвинил США и ряд других стран в том, что они вмешивались в российский политический процесс, поощряя участников незаконных митингов в Москве.

В связи с этим Жириновский предложил провести в Думе заседания профильных комитетов и вызвать представителей тех стран, которые позволяли себе подобное вмешательство.

Жириновский подчеркнул, что все хотят свободных выборов и отсутствие цензуры, однако полиция должна обеспечить безопасность, поэтому любые массовые акции должны быть согласованы.

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Источник: Telegram
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