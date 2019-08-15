Стали известны подробности аварийной посадки самолета в Подмосковье

Москва, 15 августа. Самолет Airbus A-321 российского перевозчика «Уральские авиалинии» в Подмосковье совершил аварийную посадку с убранным шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Приземление было произведено с убранным шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели», — следует из сообщения.

Что касается кабинного экипажа, то бортпроводники и стюардессы четко организовали и провели эвакуацию пассажиров по аварийным надувным трапам, передает РИА Новости.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, пассажирский лайнер А-321 авиационной компании «Уральские авиалинии» следовал рейсом Жуковский — Симферополь. Согласно предварительной информации Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Сразу после взлета борт столкнулся со стаей чаек, попадание птиц в двигатели привело к существенным перебоям в их работе.

В МЧС России по столичному региону сообщили, что на место аварийной посадки прибыли 26 спасателей и шесть машин техники. Возникший пожар был оперативно ликвидирован.

Также в ведомстве добавили, что при жесткой посадке самолета A-321 в Подмосковье пострадали десять человек, трое из которых — дети.