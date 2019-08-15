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Опубликовано видео эвакуации пассажиров А-321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье

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Опубликовано видео эвакуации пассажиров А-321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье

Москва, 15 августа. Главное управление МЧС России по Московской области опубликовало видео эвакуации пассажиров самолета Airbus А-321, совершившего жесткую посадку в поле вблизи Раменского.

Напомним, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку, поскольку в оба двигателя попали птицы. После приземления самолет загорелся, однако экстренные службы оперативно потушили воздушное судно.

На борту находились 234 человека, все они выжили. Необходимую помощь пострадавшим оказали на месте происшествия, в госпитализации никто из них не нуждается.

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Источник: ГУ МЧС по Московской области
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