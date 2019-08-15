Вашингтон, 15 августа. Портрет бывшего президента США Билла Клинтона, на котором он изображен в синем платье и красных туфлях на каблуке, украшал манхэттенский особняк американского финансиста Джеффри Эпштейна. Миллиардер покончил с собой в начале августа в тюрьме. В исправительном учреждении он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

EXCLUSIVE: Did Jeffrey Epstein have painting of Bill Clinton wearing a blue DRESS and red heels? Visitor reveals bizarre image from inside pedo's mansion https://t.co/jQEczGnpj4 — Daily Mail US (@DailyMail) August 14, 2019

Как пишет издание Daily Mail, в особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, на картине Клинтон изображен в Овальном кабинете. На нем красные туфли на каблуке, а также синее платье, которое напоминает один из нарядов Моники Левински или платье Хиллари Клинтон на церемонии вручения награды Кеннеди-центра. Бывший американский лидер запечатлен улыбающимся, он сидит, развалившись в кресле и показывает пальцем на зрителя. Известно, что автором картины является художница Петрина Райан-Клейд. Однако оригинал или копия выставлена в особняке, неизвестно.

Обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних американский мультимиллионер Джеффри Эпштейн был найден 10 августа мертвым в тюрьме в Нижнем Манхэттене. По официальной версии, он покончил с собой в следственном изоляторе, повесившись на тюремной простыне.

Порядок содержания Эпштейна под стражей также был грубо нарушен. Его не проверяли в течение нескольких часов непосредственно перед самоубийством, несмотря на то, что по регламенту тюремные надзиратели были обязаны делать это каждые полчаса.

Это не первое уголовное разбирательство в отношении миллионера-педофила. Еще в 2005 году бизнесмена обвинили в том, что он на протяжении многих лет совращал детей. В 2008 году он признал свою вину в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и получил за это всего 18 месяцев тюрьмы.

6 июля Эпштейн был снова арестован полицией Нью-Йорка и обвинен в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. На этот раз 66-летний обвиняемый не признавал свою вину, однако следователи заявляли, что им удалось собрать достаточно доказательств. И очевидно, что интересовали их грехи не одного только Эпштейна.

По сообщениям американских СМИ, следователям все-таки удалось убедить Эпштейна сотрудничать в деле разоблачения своих влиятельных подельников. Ведь самым важным в истории его подозрительного «самоубийства» является тот факт, что в 1990-х и начале 2000-х годов мультимиллионер являлся спонсором и устроителем скандальных секс-вечеринок на своей островной вилле во Флориде, в которых принимали участие многие американские политики и голливудские звезды.

Есть свидетельства, что на принадлежащем Эпштейну острове, который позже в консервативной прессе получил название «Остров педофилов», в разное время побывали экс-президент Билл Клинтон и кинорежиссер Вуди Аллен, миллиардер Ричард Бренсон и музыкант Мик Джаггер, актер Кевин Спейси и младший сын королевы Елизаветы II принц Эндрю. Не исключают, что и нынешний президент США Дональд Трамп, который был другом и соседом Эпштейна по Палм-Бич, также мог посещатьвечеринки «для своих». Понятно, что все фигуранты этого списка теперь это старательно отрицают.

Журналист The New York Times Джеймс Стюарт рассказал, что Эпштейн однажды сообщил ему об имеющемся компромате на известных и влиятельных людей Америки. Арестованный мультимиллионер также утверждал, что имел приятельские отношения с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком и бывшим британским премьером Энтони Блэром. А экс-лидер демократов в Сенате США Джордж Митчелл открыто называл Эпштейна своим другом. Теперь уже и Митчелл тоже подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Есть серьезные основания полагать, что Эпштейн в рамках сделки со следствием мог многое рассказать о развратных привычках и совсем уж диких извращениях западной политической, медийной, эстрадной и актерской элиты. Это, по понятным причинам, делало миллионера крайне нежелательным свидетелем для очень влиятельных кругов — начиная с клана Клинтонов, вокруг которых в последние годы «чересчур информированные» люди вообще мрут как мухи.