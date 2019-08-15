Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье. События дня. ФАН-ТВ

Экстренная посадка самолета в Подмосковье Самолет «Уральских авиалиний», который направлялся из Москвы в Симферополь, совершил экстренную жесткую посадку в Подмосковье. По предварительной версии, оба двигателя Airbus A-321 отключились после того, как в них попали птицы. После посадки самолет загорелся. На борту было 220 пассажиров, их экстренно эвакуировали. Жертв инцидента нет. Пожарные потушили возгорание, сейчас на месте работают экстренные службы.

Голодовка Соболь закончена Пицца, паста, борщ — теперь официально. Любовь Соболь закончила фейковую голодовку. Об этом незарегистрированный кандидат в Мосгордуму сообщила в своем Facebook. Напомним, 13 июля Соболь объявила о начале голодовки. Причина все та же — недопуск на выборы из-за поддельных документов. Общественность восприняла эту новость с иронией. Мол, Любовь просто села на диету. Однако не удержалась, шантажистку не раз замечали с набитыми щеками. Да и здоровья вести многочасовые эфиры на YouTube и устраивать истерики у нее хватало. Многие считают, что голодовку Соболь объявила, чтобы оказать давление на избирательные комиссии Москвы и главу ЦИК Эллу Памфилову.

Стрельба в Филадельфии Очередной случай стрельбы в США. На этот раз в Филадельфии. ЧП произошло, когда полиция проводила обыск по делу о хранении наркотиков. Во время проверки неизвестные открыли по правоохранителям огонь. По предварительной информации, шесть человек ранены, один находится в тяжелом состоянии. Стрелок забаррикадировался в здании, полиция проводит с ним переговоры. Стражи порядка задержали еще одного подозреваемого. Как отметили в Белом доме, Дональд Трамп следит за этой ситуацией. Подобные случаи стрельбы в США в последнее время участились. В начале августа в штатах Техас и Огайо произошло два таких происшествия. В результате стрельбы погибли 32 человека. Сейчас в США планируют рассмотреть закон об усилении оружейного контроля.