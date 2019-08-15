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Пассажиры совершившего жесткую посадку самолета не нуждаются в госпитализации

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Пассажиры совершившего жесткую посадку самолета не нуждаются в госпитализации

Москва, 15 августа. В министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что пассажиры лайнера A321, который совершил жесткую посадку, в госпитализации не нуждаются.

По данным отраслевого ведомства, вся необходимая помощь гражданам оказывается прямо на месте происшествия, где работают 20 бригад скорой помощи, а также два санитарных вертолета.

Однако поступают данные, что четыре человека были доставлены для обследования в больницу Раменского, однако о госпитализации пострадавших пока что не сообщается.

В свою очередь, в МЧС проинформировали, что экстренные службы аэропорта справились с возгоранием на борту своими силами, без привлечения специалистов спасательного ведомства.

Напомним, что лайнер «Уральских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку после того, как из-за птиц оба двигателя самолета выключились. На борту лайнера находились 234 человека.

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