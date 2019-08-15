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СМИ сообщили об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»

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СМИ сообщили об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»

Москва, 15 августа. Взрыв на военном полигоне в Архангельской области, унесший жизни пяти сотрудников Росатома, не имеет никакого отношения к работам над ракетой «Буревестник». Об этом сообщил источник газеты «Известия» в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Как отмечает издание, чрезвычайное происшествие случилось при тестировании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были прикреплены «ядерные батарейки». В военной отрасли такими «батарейками» называются принципиально новые изотопные источники питания, уточняет издание.

Отмечается, что тестовые испытания реактивной установки проводились в первый раз. Невзирая на неблагоприятный исход, над разработками будет продолжена работа, пишет «Ридус».

Роль и технические характеристики ускорителя остаются засекреченными.

Над созданием «батареек» работает Российский федеральный ядерный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», который находится в Сарове.

Ранее сообщалось, что власти Сарова объявили траур в связи с гибелью пятерых сотрудников Росатома.

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Источник: Известия
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