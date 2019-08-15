Роскосмос планирует обеспечить лазерную связь с МКС

Москва, 15 августа. Специалисты Роскосмоса заявили, что в 2021 году проведут эксперимент по созданию высокоскоростной линии лазерной связи между Землей и МКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Очередной космический эксперимент по лазерной линии связи «МКС — Земля» — «СЛС-2» запланирован ориентировочно на 2021 год», — заявили в Роскосмосе.

Напомним, в 2011 году было проведено более 100 сеансов связи между Землей и МКС. Скорость передачи данных достигла 600 Мбит в секунду. Однако система не была введена в эксплуатацию.

Во втором эксперименте по созданию лазерного канала связи планируется достичь скорости передачи данных порядка 10 Гбит в секунду. Также планируется установить связь между МКС и космическим аппаратом, скорость достигнет 1,2 Гбит в секунду.

Российские каналы связи для связи космонавтов с ЦУП используются, когда МКС находится на территории России. В том случае, если станция выходит за приделы российской территории, космонавты используют американские каналы.

Ранее стало известно, что следующее поколение российских скафандров можно будет использовать во время высадки на лунную поверхность. Планируется, что они будут оснащены специальными штанами с шарнирами, благодаря которым можно будет ходить по Луне, сообщает телеканал «360».

Как сообщает «Газета.ru», у России появится саморазлагающийся спутник. Роскосмос получил патент на его изобретение.