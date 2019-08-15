Соседи Федора Бондарчука попросят его закрыть хостел в доме

Москва, 15 августа. Новые соседи российского кинодеятеля Федора Бондарчука намерены просить его после переезда на новую квартиру закрыть работающий в доме хостел.

Как говорят в звездной тусовке, поменять место проживания кинорежиссер может уже этой осенью сразу после свадьбы с актрисой Паулиной Андреевой. Сейчас же в квартире в доме в Брюсовом переулке идет ремонт.

К слову, этот дом, возведенный более 90 лет назад, до недавнего времени считался одним из лучших в российской столице: несмотря на самый центр Москвы, а до Тверской улицы тут минута пешком, в переулке всегда тихо.

«Последние 90 лет здесь проживали многие известные личности, которые успели превратить жилье в настоящий памятник истории и культуры федерального значения», — сообщает «Собеседник.Ру».

Однако с недавнего времени спокойной жизни обитателей элитного дома пришел конец – в здании предприимчивые граждане открыли недорогую гостиницу для иностранцев, или проще говоря – хостел.

«Теперь в подъезде постоянно слышны крики и споры — туристы любят гульнуть на широкую ногу. Жители уже составили петицию с требованием закрыть хостел. Его подписали почти все жильцы», — говорится в публикации.

Местные жильцы обращались к проживающему в доме знаменитому художнику Никасу Сафронову, теперь планируют попросить помощи у Бондарчука. Совместные усилия должны принести плоды.

Напомним, что церемония бракосочетания Федора Бондарчука и Паулины Андреевой назначена на начало осени, но в настоящее время не известно о точной дате и месте. Режиссер и актриса пока никак не комментируют эту тему.