ФАН публикует фото с места жесткой посадки Airbus A-321 в Подмосковье

Москва, 15 августа. Федеральное агентство новостей публикует фото с места жесткой посадки пассажирского лайнера Airbus A-321 «Уральских авиалиний» возле деревни Рыбаки в Подмосковье.

Как ранее сообщал ФАН, воздушное судно следовало рейсом Жуковский — Симферополь. На борту лайнера находились 226 пассажиров. После взлета практически сразу оба двигателя отключились из-за попадания птиц. Командир воздушного судна и второй пилот посадили самолет на брюхо недалеко от населенного пункта Рыбаки, который расположен в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы (ВВП).

Как сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций России по региону, на место аварийной посадки прибыли 26 спасателей и шесть единиц техники. Возникший пожар был молниеносно потушен.

По данным столичного ведомства, разрушений и розлива топлива нет. Жертв нет. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. По неподтвержденным данным некоторых СМИ, 10 пассажиров пострадали при аварийной посадке самолета.

В столичном министерстве здравоохранения отметили, что помощь пассажирам аварийно севшего в Московской области лайнера оказывают на месте.