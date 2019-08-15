Экипаж самолета «Уральских авиалиний» посадил воздушную машину в поле около деревни Рыбаки

Москва,15 августа. Экипаж самолета Airbus A-321 «Уральских авиалиний» посадил лайнер на брюхо в чистом поле, передает Федеральное агентство новостей.

Лайнер вылетел из Жуковского в Симферополь. На борту находились 234 человека. После взлета оба двигателя отключились из-за попадания птиц. Летчики сумели посадить воздушную машину на брюхо вблизи деревни Рыбаки. Она находится в 3-5 километрах от ВВП.

Как сообщили в МЧС России по Московской области, на место аварийной посадки прибыли 26 спасателей и шесть единиц техник. Возникший пожар был оперативно потушен.