Ранивший шестерых полицейских стрелок задержан в Филадельфии

Филадельфия, 15 августа. Открывший огонь по сотрудникам полиции стрелок задержан в Филадельфии. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте городской полиции.

6 Philadelphia police officers shot; suspect surrenders after active shooter incident https://t.co/gwsGWZmxok pic.twitter.com/sKADLMJX8s — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) August 15, 2019

«Подозреваемый задержан. Группа спецназа все еще проверяет дом», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что злоумышленник, напавший на полицейских в штате Пенсильвания, вел онлайн-трансляцию в социальной сети Facebook. Как заявили сотрудники правоохранительных органов, шесть полицейских пострадали при перестрелке.

Полиция приехала к зданию, чтобы провести обыск по делу о хранении запрещенных препаратов. Злоумышленник спрятался в здании, полиция вела с ним переговоры.

В пресс-службе Белого дома заявляли, что американский лидер Дональд Трамп следит за ситуацией.

Напомним, в течение последнего времени в США участились случаи стрельбы на улицах и в зданиях. Так, в Лос-Анджелесе вооруженный мужчина напал на полицейских. Помимо этого, злоумышленник открыл огонь в супермаркете Walmart в Луизиане, семь человек пострадали при стрельбе в Чикаго, в Дейтоне мужчина расстрелял людей около кафе.