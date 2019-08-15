Пожар на борту самолета А-320 потушен

Москва, 15 августа. В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар на борту экстренно севшего в Подмосковье самолета А-320 потушен.

Напомним, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершавший перелет из Москвы в Симферополь, совершил жесткую посадку в поле у подмосковной деревни Рыбаки.

По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия стал отказ обоих двигателей воздушного судна после попадание в них птиц практически сразу после взлета в Жуковском.

Всего же на борту самолета находились 220 человек. В экстренных службах заявили, что никто из пассажиров и членов экипажа лайнера не пострадал, сообщает «Газета.ru».