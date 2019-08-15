Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку с выключенными двигателями

Москва, 15 августа. Оба двигателя Airbus A-321 «Уральских авиалиний» отключились после попадания в них птиц. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Скуратов.

«Двигатели выключились, экипаж произвел посадку в километре от полосы», —заявил Скуратов журналистам ТАСС.

Напомним, самолет вылетел из Жуковского в Симферополь. Он совершил аварийную посадку в поле в Раменской районе Подмосковья. На борту воздушной машины находились 220 человек. Сведений о погибших нет, сообщает Федеральное агенство новостей.

Экстренные службы потушили пожар, который возник после экстренной посадки.