Жена Гарика Мартиросяна высмеяла моду на «надутые» губы

Москва, 15 августа. Супруга российского комика Гарика Мартиросяна Жанна Левина опубликовала фото с «пухлыми губами».

В своем Instagram Левина решила продемонстрировать, насколько огромными могут стать женские губы после модных в наше время «уколов красоты». По ее словам, косметическую процедуру ей провели в салоне «Золотая рыбка», где «действует скидка на верхнюю губу».

«Хочу вам посоветовать салон красоты «Золотая рыбка». Знаменитое выражение «раскатала губу» — это про нас! Именно здесь вам сделают пухлые губы, которые по какой-то нелепой, чудовищной ошибке не достались вам от природы. «Не дала природа мать, сделаем сами», — вот лозунг клиентов «Золотой рыбки» — написала супруга Мартиросяна.

Многие из подписчиков уловили иронию, отметив, что выдуманное название салона — отсылка к советскому мультфильму «В синем море, белой пене», подводные персонажи которого имели именно такие «пухлые губы».

«Жаль, что только «натуральные» девчата понимают ваш тонкий сарказм», — написал один из подписчиков.

Другие подметили, что 80% «девушек Instagram» выглядят именно таким образом. Пользователи соцсети предупредили Левину, что ее муж «будет возвращаться домой с опаской, а вдруг не фотошоп». Сам Мартиросян отметился в комментариях серией хохочущих смайликов.

Левина познакомилась с будущим мужем на фестивале КВН в Сочи в 1997 году, но следующая их встреча состоялась лишь год спустя. Тогда девушка познакомила Мартиросяна с родителями, а в скором времени состоялась свадьбы, гостями на которой стала вся команда КВН «Новые армяне», где Гарик был капитаном.