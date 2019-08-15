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Все пассажиры самолета А-320 после жесткой посадки остались живы

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Все пассажиры самолета А-320 после жесткой посадки остались живы

Москва, 15 августа. В экстренных службах заявили, что все пассажиры самолета В-320 после жесткой посадки в Жуковском, по предварительным данным, остались живы.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, рейс из Москвы в Симферополь совершала авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет совершил вынужденную посадку в поле у деревни Рыбаки, на борту — 220 человек. 

Напомним, что вылетевший из Жуковского в Симферополь самолет совершил жесткую посадку после взлета, в настоящее время идет эвакуация пассажиров после выкатывания воздушного судна с взлетно-посадочной полосы.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало, сообщает «Газета.ru».
 

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