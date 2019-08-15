Новый для России вид оленя обнаружен в Приморье

Владивосток, 15 августа. Национальный парк «Земля леопарда» сообщил, что фотоловушки зафиксировали появление на территории РФ водяного оленя.

Сообщается, что водяной олень впервые отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР. Этот вид стал 327-м в общем списке млекопитающих, обнаруженных на территории РФ.

«Впервые я увидел этого странного оленя в 1996 году на устье реки Хан недалеко от Сеула (столица Южной Кореи — прим. ФАН). Очень похож на косулю, но вместо рогов у самцов длинные клыки. В то время во всей Южной Корее насчитывалось не более 30 тысяч водяных оленей. Каково же было мое удивление, когда я узнал водяного оленя на изображении с фотоловушки в нацпарке «Земля леопарда»!» — рассказал заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда» Юрий Дарман.

По словам ученых, происходит постепенное расселение водяных оленей на север за пределы исторического ареала. Этот вид стал постоянным обитателем низовьев реки Туманная на стыке границ Северной Кореи, Китая и России.

«Теперь наша задача детально изучить его распространение и места обитания, оценить численность и взаимоотношения с косулей и пятнистым оленем. И понять — как появление нового объекта питания скажется на популяции дальневосточного леопарда», — отметил старший инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Сторожук.

Специалисты полагают, что на распространение водяных оленей к северу оказывают влияние климатические изменения, в том числе снижение количества снежного покрова зимой.

«Не исключено, что мы являемся свидетелями изменения биологии и экологии вида вследствие увеличения его численности, распространения этого вида в ранее несвойственные ему места обитания», — подчеркнул директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Плодовитость у водяного оленя намного больше, чем у какого-либо другого вида оленей. Самки рожают до восьми детенышей, годовой прирост популяции может составлять более 50%. Водяной олень может распространиться в Юго-Западном Приморье и расширить спектр питания дальневосточного леопарда.

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