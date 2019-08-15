Пять 17-летних россиянок родили в прошлом году пятого ребенка

Москва, 15 августа. По данным Федеральной службы государственной статистики, в прошлом году пять юных россиянок возраста 17 лет родили пятого ребенка.

Любопытные цифры приводит РИА Новости, ссылаясь на опубликованный тематический отчет российского отраслевого ведомства, которое также сообщает о том, что в России мамами становятся и в 12 лет.

«В 2018 году четыре 12-летних девочки стали матерями, 13-летние подростки родили 34 ребенка, а уже 190 14-летних девушек родили первого малыша и еще четыре в этом возрасте — уже второго», — говорится в отчете.

Девушки возраста 15 лет родили в прошлом году более 900 детей, при этом 22 из них стали мамами во второй раз. Что касается 16-летних юных мамаш, то девушки этого возраста родили около трех тысяч малышей.

«Надо, конечно, знать, где это происходит, Россия — страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе, что вы можете сделать, если девочка забеременела, то она должна родить», — прокомментировал отчет директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

«У нас есть такие районы, где это считается вполне нормальным — девочку выдают замуж, иногда бывают и криминальные случаи, это все бывает, если посмотреть статистику, какие-то единичные случаи», — констатировал эксперт.

Как напоминает «Газета.ru», в начале июля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами медицинского кластера СЗФО «Западный» заявила, что убыль населения в России говорит о падении рождаемости и недостаточном снижении темпов смертности.

По ее словам, ряд регионов «в погоне за качественными показателями» занижали количество умерших от онкологических и сердечнососудистых заболеваний, а также некоторых внешних причин. Голикова призвала федеральные структуры провести оценку ситуации; в противном случае, по ее словам, позитивные изменения окажутся под вопросом.