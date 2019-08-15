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Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями по случаю годовщины освобождения Кореи

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Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями по случаю годовщины освобождения Кореи

Пхеньян, 15 августа. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обменялись поздравительными посланиями по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи воинами СССР. Об этом сообщает северокорейская газета Rodong Sinmun.

Путин выразил уверенность, что договоренности между странами, которые были достигнуты во Владивостоке в апреле этого года, будут выполнены. По его словам, это укрепит двухстороннее сотрудничество в различных областях на Корейском полуострове.

В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что отношения дружбы и сотрудничества будут бесконечно расширяться и развиваться в разных областях в продолжении традиций, которые заложили прежние руководители.

Напомним, советская армия освободила Корею от колониального господства Японии 15 августа 1945 года. В КНДР этот день отмечается, как государственный праздник.

Как сообщает «Газета.ru», в Северной Кореи появились почтовые марки, посвященные встречи Путина и Ким Чен Ына.

«На память визита в РФ председателя ТПК, председателя госсовета КНДР, верховного главнокомандующего вооруженными силами КНДР товарища Ким Чен Ына», — гласит текст на марках.

Встреча Путина и Ким Чен Ына прошла во Владивостоке 25 апреля. Российский лидер заявил, что доволен переговорами с главой КНДР. Он назвал его «человеком достаточно открытым», который ведет свободную дискуссию по всем вопросам.

Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями по случаю годовщины освобождения Кореи

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Источник: Rodong Sinmun
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