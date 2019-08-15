Болтон рассказал о налаживании отношений между Путиным и Трампом 

Вашингтон, 15 августа. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп наладили хорошие личные отношения.

Размышлениями на тему политик поделился в интервью радиостанции «Голос Америки», в эфире которой, правда, было лишь несколько кусков беседы с помощником хозяина Белого дома.

«Президент Трамп считает, что у него очень хорошие личные отношения с президентом Путиным», — подтвердил Джон Болтон ранее сделанные заявления в Twitter своего патрона.

«Существует много вопросов, по которым у нас есть разногласия, без сомнения. Трамп надеется, что его личные отношения с Путиным приведут к чему-то большему», — предположил помощник американского президента.

Джон Болтон напомнил радиослушателям, что последний диалог посредством телефонной связи между лидерами двух сверхдержав состоялся совсем недавно, а именно 31 июля 2019 года.

В ходе беседы Дональд Трамп предложил России помощь США в борьбе с природными пожарами в Сибири. Владимир Путин поблагодарил коллегу за помощь и заверил того, что при необходимости Москва воспользуется предложением Вашингтона.

Как напоминает «Газета.ru», последняя личная встреча Путина и Трампа состоялась в первый день июньского саммита G20 в Осаке, беседа длилась 1 час 20 минут. В прошлый раз лидеры двух государств виделись в июле 2018 года в Хельсинки.