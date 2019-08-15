Анна Семенович сбросит вес в клинике для похудения

Москва, 15 августа. Российская певица Анна Семенович заявила, что легла в клинику, чтобы избавиться от лишнего веса.

О своем намерении звезда российского шоу-бизнеса сообщила в Instagram. Ранее СМИ писали, что Семенович не придерживается никакой диеты, а с лишним весом пытается бороться с помощью беговой дорожки. По всей видимости, пробежки не привели к желаемому результату, поэтому певица решилась на крайние меры, дав себе двухнедельный срок, чтобы сбросить четыре килограмма.

«Я всегда отпускаю себя в отпуске и разрешаю вкусно поесть. Конечно, все это обжорство не проходит бесследно и беспощадно застревает лишними кг на моем теле. Но я человек спортивный и умею вовремя взять себя в руки, моя цель за пару недель убрать четыре кг. На две недели я полностью отказалась от сладкого, соли, мучного, риса, картофеля и жирной пищи», — написала она.

Семенович «сбежала» в одну из подмосковных клиник, где ей разработали индивидуальную диету и курс специальных процедур. По ее словам, параллельно она работает над сценарием к новому клипу и приводит мышцы в тонус. В распорядок дня певицы входят физические упражнения, массаж и другие процедуры. Надев гидрокостюм, она проводит на беговой дорожке до 50 минут в день.

Анна Семенович родилась в Москве в 1980 году. С детства занималась фигурным катанием, имеет звание мастера спорта России международного класса. После серьезной травмы она покинула спорт и решила попробовать себя в музыке, параллельно работая на телевидении. Широкую известность ей принесло участие в группе «Блестящие». Также она снималась в кино, участвовала в реалити-шоу, выступала в качестве модели для мужских журналов. С 2008 года Семенович работает над сольной карьерой, выпустив музыкальный альбом «Слухи».

Ранее «Газета.ру» рассказала о богатых поклонниках солисток группы «Блестящие». Издание пишет, что Анна Семенович «всегда скрывала своих мужчин».