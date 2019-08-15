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Всех заложников вывели из здания, где забаррикадировался стрелок

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Всех заложников вывели из здания, где забаррикадировался стрелок

Филадельфия, 15 августа. Двое стражей порядка выбрались из здания в Филадельфии, где забаррикадировался стрелок, ранивший шесть полицейских.

Ранее в СМИ появилась информация, что стражи порядка были заблокированы в здании. Теперь известно, что стрелок находится в здании один.

Напомним, полицейские проводили операцию в рамках дела о наркотиках, когда по ним открыли огонь. Злоумышленник забаррикадировался в здании, с ним вели переговоры.Недалеко от места инцидента стражи порядка задержали мужчину, его считают вторым подозреваемым.

Как сообщает «Газета.ru», полиция пытается убедить его сдаться. Однако, стрелок отказывается. В полиции подчеркнули, что он не отвечает на звонки полицейских.

В пресс-службе Белого дома заявили, что Дональд Трамп следит за ситуацией.

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Источник: Twitter
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