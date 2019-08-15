Сенатор прокомментировал планы Польши поднять цену на транзит российского газа

Москва, 15 августа. Сенатор Сергей Цеков прокомментировал заявление члена польского правительства о планах поднятия цен на транзит российского газа.

Размышлениями на тему член верхней палаты российского парламента поделился в интервью RT, уточнив, что планам Варшавы не суждено сбыться, так как такая инициатива не будет приветствоваться в ЕС.

«Польша — страна, которая проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов. С другой стороны, положителен тот факт, что они собираются добиваться», — пояснил сенатор.

«Поляки будут предлагать России что-то, связанное с повышением транзита. При этом мы должны понимать, что, повышая транзит газа, они повышают и цену на него для стран ЕС, которые на это должны соответствующим образом реагировать», — продолжил Цеков.

«В итоге Польша не добьется ничего существенного и не получит согласия в данном вопросе от стран Евросоюза», — резюмировал член комитета Совета Федерации по международным делам.

Напомним, что накануне представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский рассказал о планах повысить стоимость транзита газа из России.

По словам политика, Варшава как будто недовольна сегодняшними расценками, называя транзит «бесплатным», и будет добиваться поднятия стоимости до уровня «рыночных цен».

Добавим, что по состоянию на начало августа, строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено примерно на 71% — в данный момент по дну Балтийского моря уложено 1739,4 километра газопровода, сообщает «Газета.ru».