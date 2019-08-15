Минприроды РФ заявило о возможности запрета продажи леса в Китай

Москва, 15 августа. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что Москва может запретить экспорт леса в Китай в том случае, если в Пекине не подключаться к решению проблемы по незаконной вырубке лесов, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Ведомости».

Кобылкин рассказал, что попросил правоохранительные органы Китая взяться за решение проблемы «черных лесорубов». Министр подчеркнул, что в противном случае будет полностью запрещен экспорт леса в Поднебесную.

«Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим», — заявил Кобылкин.

Министр также рассказал, Россия предлагает построить на территории Китая селекционно-семеноводческие комплексы, на которых будут выращиваться лес.

Кобылкин коснулся темы лесных пожаров. По его словам, в Минприроды подготовлена большая программа, которая позволит уменьшить масштабы и количество лесных пожаров в России. Министр подчеркнул, что для этого необходимо увеличить число метеостанций. Они позволят повысить точность прогноза. Кроме того, по словам министра, необходимо подключить малую авиацию, а для дистанционного наблюдения использовать квадрокоптеры.

Отметим, что за введение жестких мер по продаже леса китайским предпринимателям ранее выступал глава Рослесхоза Иван Валентик. По его словам, в Лесном кодексе необходимо прописать порядок функционирования пунктов приема и отгрузки древесины, в которых китайские бизнесмены покупают продукцию у россиян.

Кроме того, с предложением ввести временно эмбарго на экспорт леса из России выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.