Правила проведения техосмотра могут ужесточить в России

Москва, 15 августа. Пресс-служба Национальной технологической службы «Автонет» сообщает о возможных изменениях правил проведения техосмотра.

Суть инициативы состоит в том, что автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков могут обязать проверять работоспособность устройств вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, установленных на автомобилях, пишет РИА Новости. Напомним, требования об обязательном оснащении впервые выпускаемых в обращение в России авто такими устройствами вступили в силу в РФ с 2017 года.

«Мы начали работать над подготовкой распоряжения правительства, чтобы ввести обязательную проверку работоспособности устройств вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, установленных на автомобилях. Это позволит повысить надежность работы системы экстренного реагирования», — рассказали в «Автонете».

Эксперты считают, что необходимость такой проверки следует закрепить законодательно. По их мнению, она должна стать обязательной процедурой и при прохождении предрейсового контроля. Отмечается, что соответствующую процедуру уже разработал Сколковский институт науки и технологий.

«Недостаточная компетенция, а зачастую и недобросовестность автодилеров приводит к тому, что покупатель приобретает машину с неработающим устройством вызова экстренных служб. Не проводится проверка их работоспособности операторами технического осмотра», — подчеркнули в пресс-службе «Автонета».

Контроль за исправным состоянием устройств оповещения обеспечит своевременное поступлении сигнала о происшествиях в оперативные службы, что повысит уровень безопасности дорожного движения, отмечают специалисты.

Напомним, государственная система ЭРА-ГЛОНАСС была введена в промышленную эксплуатацию в 2015 году. Ее функция заключается в оперативном получении, обработке и передачи информации о ДТП и иных происшествиях на российских автодорогах.

Ранее «Газета.ру» сообщила о том, что в Госдуме предложили запретить в России эксплуатацию старых автомобилей.