Россия призвала Запад отказаться от космической гонки вооружений

Женева, 15 августа. Постпред РФ при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов призвал государства сохранить космос мирным.

На пленарном заседании Конференции по разоружению Гатилов напомнил мировому сообществу, что Россия в 2004 году взяла на себя обязательства не размещать оружие в космосе первой. Эту инициативу позднее поддержала 21 страна мира, но в их числе нет ни одной «космически значимой» западной державы. По словам постпреда, Москва призывает государства разработать меры по сохранению космоса свободным от оружия, что поспособствует укреплению международной безопасности.

«Призываем все государства к конструктивному разговору по предотвращению гонки вооружений в космосе в целях совместной выработки мер по сохранению космоса свободным от оружия. Время не ждет. Будет преступлением перед будущими поколениями упустить этот шанс», — сказал Гатилов.

Постпред отметил, что новая космическая эра, для которой характерна деградация доверия между государствами, наступает «благодаря усилиям отдельных стран Запада». Дипломат назвал «ультиматумом мировому сообществу» заявления о выводе оружия в космос и возможном его применении, дающем возможность отдельным государствам «диктовать свои условия под страхом применения военной силы» не только на околоземной орбите, но и на Земле.

Гатилов еще раз подчеркнул, что РФ остается сторонником поиска решений, которые позволят сохранить космос «свободным от оружия любого вида» и считает оптимальным путем выработку «юридически обязывающего договора» о предотвращении размещения любых вооружений на орбите. По его словам, такое соглашение позволит ликвидировать предпосылки для превращения космоса в пространство вооруженного противостояния.

Как пишет «Газета.ру», ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал озабоченность возможностью размещения США оружия в космосе, что вызовет, по его словам, новый виток мировой гонки вооружений.