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Россия призвала Запад отказаться от космической гонки вооружений

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Россия призвала Запад отказаться от космической гонки вооружений

Женева, 15 августа. Постпред РФ при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов призвал государства сохранить космос мирным.

На пленарном заседании Конференции по разоружению Гатилов напомнил мировому сообществу, что Россия в 2004 году взяла на себя обязательства не размещать оружие в космосе первой. Эту инициативу позднее поддержала 21 страна мира, но в их числе нет ни одной «космически значимой» западной державы. По словам постпреда, Москва призывает государства разработать меры по сохранению космоса свободным от оружия, что поспособствует укреплению международной безопасности.

«Призываем все государства к конструктивному разговору по предотвращению гонки вооружений в космосе в целях совместной выработки мер по сохранению космоса свободным от оружия. Время не ждет. Будет преступлением перед будущими поколениями упустить этот шанс», — сказал Гатилов.

Россия призвала Запад отказаться от космической гонки вооружений

Постпред отметил, что новая космическая эра, для которой характерна деградация доверия между государствами, наступает «благодаря усилиям отдельных стран Запада». Дипломат назвал «ультиматумом мировому сообществу» заявления о выводе оружия в космос и возможном его применении, дающем возможность отдельным государствам «диктовать свои условия под страхом применения военной силы» не только на околоземной орбите, но и на Земле.

Гатилов еще раз подчеркнул, что РФ остается сторонником поиска решений, которые позволят сохранить космос «свободным от оружия любого вида» и считает оптимальным путем выработку «юридически обязывающего договора» о предотвращении размещения любых вооружений на орбите. По его словам, такое соглашение позволит ликвидировать предпосылки для превращения космоса в пространство вооруженного противостояния.

Как пишет «Газета.ру», ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал озабоченность возможностью размещения США оружия в космосе, что вызовет, по его словам, новый виток мировой гонки вооружений.

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Источник: ТАСС
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