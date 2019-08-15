Глава РАН назвал «нелепыми» рекомендации Минобрнауки по работе с иностранцами

Москва, 15 августа. Президент Российской академии наук Александр Сергеев раскритиковал рекомендации Минобрнауки по международному сотрудничеству.

По словам Сергеева, целесообразность норм приказа Минобрнауки для учреждений, не связанных с разработками, составляющими государственную тайну, вызывает сомнения. Он подчеркнул, что для работающих с гостайной учреждений ограничения по сотрудничеству с иностранными организациями существуют давно, для остальных же они «выглядят нелепо».

«Думаю, что такую резкую реакцию вызвало то, что приказ фактически распространяется на деятельность всех подведомственных организаций. По-видимому, те организации, в которых закрытые работы не ведутся, начали применять действие этой инструкции к себе. И действительно, те ограничения, которые существуют, выглядят в данном случае совершенно нелепо. Надо было бы довести до сведения подведомственных организаций министерства образования и науки, что инструкция распространяется на те организации, в которых ведутся закрытые работы», — сказал президент РАН.

Сергеев отметил, что российские ученые выступают за расширение международного сотрудничества. Он заявил, что учреждения, деятельность которых не связана с государственной тайной, должны свободно общаться и обмениваться информацией с иностранными учеными.

Ранее Минобрнауки РФ опубликовало приказ, ужесточающий нормы международного сотрудничества для российских ученых. Документ обязывает участников встреч с иностранцами уведомлять об этом министерство не позднее, чем за пять дней до события, приводя поименный список всех участников встречи с российской стороны. Кроме того, использование иностранными учеными телефонов, компьютеров и других гаджетов в ходе таки встреч разрешается лишь в случаях, «предусмотренных международными договорами». В министерстве подчеркивают, что приказ носит рекомендательный характер и соответствует общемировым тенденциям в этой сфере.

Как пишет «Газета.ру», в Минобрнауки заявили, что рекомендации сформированы с целью учета показателей роста международных связей в рамках нацпроекта «Наука».