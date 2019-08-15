Мадуро рассказал о плане покушения на него с использованием наемников

Каракас, 15 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил бывшего лидера Колумбии Альваро Урибе в подготовке покушения на него.

«Я узнал о плане, которым руководил Альваро Урибе Велес, с участием посла Колумбии в США Франсиско Санто направить в Венесуэлу 32 наемника, чтобы они приехали и попытались меня убить», — заявил Мадуро.

Покушение на Мадуро было осуществлено 4 августа 2018 года. Когда президент Венесуэлы выступал во время военного парада в Каракасе к трибуне подлетели несколько беспилотников со взрывчаткой. Тогда ранения получили семь сотрудников службы безопасности, а Мадуро не пострадал.

После покушения глава МИД Венесуэлы заявил, что к покушению причастны бывший генпрокурор страны Ортега Диас, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, а также экс-президент Колумбии Альваро Урибе вместе с одним из лидеров оппозиции Венесуэлы Хулио Борхесом.

Напомним, Мадуро выступает с критикой властей Колумбии. 5 августа он заявил, что эта страна является «недееспособным государством», поскольку с ее территории экстремисты совершают атаки на Венесуэлу.

По его словам, на границе Колумбии находятся контрабандисты и наркоторговцы. Мадуро подчеркнул, что полицейские конфисковали свыше 22 тонн наркотиков, которые пытались провести из Колумбии. Дипломатические отношения между странами разорваны. Глава Венесуэлы назвал президента Колумбии Ивана Дуке «дьяволом».

Напомним, с начала января 2019 года в Венесуэле начались протесты против Николаса Мадуро. Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя «временный президентом» страны. Его власть поддержали США и ряд латиноамериканских стран. Россия, Турция, Китай, а также другие страны назвали Мадуро единственным легитимным лидером республики, сообщает «Газета.ru».