Молодую миллиардершу Кайли Дженнер уличили в преждевременном старении

Москва, 15 августа. Фанаты обратили внимание на преждевременное старение 22-летней миллиардерши Кайли Дженнер.

Предпринимательница опубликовала в социальных сетях фото с празднования своего дня рождения, который она отметила в Италии. Поклонники незамедлительно отреагировали, обратив внимание, что 22-летняя девушка выглядит намного старше своих лет.

«Не могу поверить, что Кайли Дженнер всего 21 год. Она похожа на 50-летнюю, которая пытается выглядеть на 21», — удивилась @KeeleyWilson. «Дженнер исполнилось 22, но выглядит она как минимум 30-летней женщиной, у которой есть ребенок», — прокомментировала фото @altguptx. «Когда я впервые увидела Кайли, подумала, что ей 30, потому что у нее есть дочь, и она действительно выглядит взрослой. Но ей всего 22! 22! Мне скоро 20, а я выгляжу на 15. Кстати, с днем рождения!!!», — подлила масла в огонь @jeonmarieeel.

По версии Forbes, Дженнер стала самой молодой в мире миллиардершей, самостоятельно заработавшей состояние. В 2016 году она основала собственный бренд косметики Kylie Cosmetics и к настоящему времени заработала более миллиарда долларов, опередив таким образом основателя Facebook Марка Цукерберга, вошедшего в ряды миллиардеров лишь в 23 года.

Ранее «Газета.ру» привела список богатейших семей планеты. По данным издания, возглавляет рейтинг второй год подряд семейство Уолтон, контролирующее сеть супермаркетов Walmart. Их состояние за минувшие 12 месяцев увеличивалось на 70 тысяч долларов в минуту и составляет сегодня около 190,5 миллиардов долларов.