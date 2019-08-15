Поклонники оценили образ постройневшей актрисы Пеговой

Москва, 15 августа. Российская актриса Ирина Пегова похвасталась перед подписчиками в Instagram своей постройневшей фигурой.

Актриса в этом году много путешествует. Она побывала во Франции, а теперь вместе с дочерью отдыхает на Кипре. Пегова показала фотографии, на которых изображена в закрытом белом купальнике. Волосы актриса заплела в две косички. Поклонники пришли в восторг от нового образа Пеговой.

«Ирина, Вы потрясающая! Воплощение в одном: невероятной женственности, красоты и детской эмоциональной непосредственности! Это редкость», — написала luchanasa.

«Красавица! Просто глаз радуется когда есть такие красивые и естественные девушки!», — заявила nikogosiansvetlana.

«Очень красиво ваш белый купальник! Красивая,радостная и счастливая», — отметила chebykina7325.

«Ира,ты очень похудела! Фигурка замечательная! Вкусная!», — заявила victoria_2410.

«Стройная красотка», — считает irinamikhailova927.

Отметим, Ирина Пегова контролирует свое питание, когда находится на съемочной площадке. Если ей некогда сходить за едой и перекусить, ассистенты приносят ей еду. Однако, во время отпуска она предпочитает не ограничивать себя в питании.

Ранее певица Наташа Королева продемонстрировала своим подписчикам «нажранные складки» на животе. В Instagram она опубликовала stories, в которой проанализировала состояние своей фигуры перед началом пляжного сезона. Королева заявила, что недовольна своей фигурой, несмотря на то, что значительно постройнела.

«Могу сказать, что, конечно, вот эту складочку я нажрала, — демонстрирует живот певица. — Бессовестная девочка».

После этого певица потрясла жиром на животе и показательно пошлепала себя по телу.