«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА

Стамбул, 15 августа. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА.

Напряженная встреча двух старых английских соперников закончилась ничьей в основное и дополнительное время. Обе команды забили по два мяча. «Челси» открыл счет на 36-й минуте матча, когда ворота соперника поразил Оливье Жиру. Второй гол записал на свой счет Жоржинью, реализовав пенальти на 101-й минуте. В составе «Ливерпуля» отличился Садио Мане, сделав «дубль» на 48-й и 95-й минутах. В серии послематчевых пенальти игроки «Ливерпуля» оказались хладнокровнее, забив пять мячей против четырех у соперника.

Отметим, что впервые в истории игр за Суперкубок УЕФА с участием мужских команд матч обслуживала женщина — главным судьей выступила француженка Стефани Фраппар. В начале встречи не обошлось без инцидента — один из болельщиков выбежал на поле и успел прокатиться на коленях по газону, после чего его увели про помощи десяти стюардов. Игра стала 800-й в тренерской карьере наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Он же стал первым немецким тренером, выигравшим Суперкубок УЕФА.

Серия послематчевых пенальти стала второй в истории матчей Суперкубка. Впервые в основное и дополнительное время победитель не определился в ходе встречи «Челси» и «Баварии» в 2013 году. Тогда матч закончился со счетом 1:1, а в серии 11-метровых результативнее оказалась команда из Мюнхена.

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА встречаются победители двух турниров — Лиги Чемпионов, которую в прошлом сезоне выиграл «Ливерпуль», и Лиги Европы, победителем которой стал «Челси». Встреча английских клубов стала 44-й игрой за Суперкубок в истории, первая прошла в 1973 году, когда голландский «Аякс» оказался сильнее итальянского «Милана».

Для «Ливерпуля» титул обладателя Суперкубка стал уже четвертым. Ранее клуб завоевал этот трофей в 1977, 2001 и 2005 годах. Как пишет «Газета.ру», «Челси» боролся за титул в четвертый раз и в третий раз подряд не смог завоевать его. В 1998 году клуб одержал победу над мадридским «Реалом», затем проиграл испанскому «Атлетико» в 2012 году, а в 2013-м не смог противостоять немецкой «Баварии».