Cтрелявший по полицейским в Филадельфии вел прямую трансляцию в Facebook

Нью-Йорк, 15 августа. Злоумышленник, напавший на полицейских в Филадельфии, вел прямую трансляцию в Facebook. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer со ссылкой на свои источники в полиции.

Как сообщили в полиции города, шесть полицейских получили огнестрельные ранения. У одного из них — ранение головы. Стрельба была открыта в 16.30 по местному времени из здания, которое было расположено в северной части города.

Стражи порядка прибыли к зданию, чтобы провести обыск по делу о хранении наркотиков. Злоумышленник забаррикадировался в здании, полиция ведет с ним переговоры. Ранее недалеко от места инцидента был задержан мужчина, стражи порядка считают его подозреваемым.

В пресс-службе Белого дома заявили, что Дональд Трамп следит за ситуацией, сообщает «Газета.ru».

Отметим, в последнее время в США участились случаи стрельбы на улицах и в зданиях. Так, в Калифорнии вооруженный мужчина напал на полицейских, кроме того, злоумышленник открыл огонь в гипермаркете Walmart в Луизиане, семь человек пострадали при стрельбе в Чикаго, в Дейтоне мужчина расстрелял людей возле бара: 26 человек пострадали. Кроме того, злоумышленник открыл огонь в торговом центре на западе Техаса.