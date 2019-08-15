Кадыров рассказал, кого он считает своими врагами

Грозный, 15 августа. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, кого лично он считает своими врагами. Свое заявление он сделал в беседе с членом Российского конгресса народов Кавказа Русланом Курбановым.

Кадыров прокомментировал свои недавние жесткие обвинения, отметив, что они не были адресованы жителям Дагестана. По словам Кадырова, его не так поняли.

«Недруги наши, предатели, шайтаны, козлы, кнопочные герои, черти — я их называю так. Я про Дагестан и про мужчин, про женщин слова не говорил. Я говорил про кнопочных героев, которые нецензурно писали в адрес меня, моего народа в первую очередь, моего отца», — объяснил Кадыров.

По словам главы Чечни, его критики не являются потомками или последователями имама Шамиля, так как они выкладывают в Сеть фотографии с полуголыми женщинами.

Напомним, что ранее Кадыров подверг критике деятельность имама Шамиля в XIX веке, заявив, что из-за его действий население Чечни серьезно сократилось. В поддержку имама выступил глава Махачкалы Салман Дадаев и спорстмен Хабиб Нурмагомедов, пишет «Газета.ру».