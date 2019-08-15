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Первый в Норвегии самолет с электромотором упал в озеро

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Первый в Норвегии самолет с электромотором упал в озеро

Осло, 15 августа. Двухместный самолет с электромотором модели Alpha Electro совершил аварийную посадку на озеро у города Арендал в южной части Норвегии. 

Как сообщает Reuters, самолет был изготовлен компанией Pipistrel, которая принадлежит оператору аэропортов Avinor. В момент авиаинцидента за штурвалом находился глава Avinor Дак Фальк-Петерсен. Пассажиром оказалась норвежская чиновница. 

В комментарии местным СМИ Фальк-Петерсен выразил мнение, что данный инцидент «плохо повлияет» на работу компании. При этом он не уточнил, из-за каких проблем пришлось аварийно посадить самолет.

Полет был совершен в рамках проекта компании Avinor по электризации авиации Норвегии к 2040 году. Двухместный Pipistrel Alpha Electro - это первый в мире ультралегкий самолет серийного производства (его вес всего 472, 5 кг) с электродвигателями. Конструкторы ранее заявляли, что зарядка Alpha Electro в аэропорту занимает один час, в них меньше подвижных элементов, поэтому в отличие от топливных двигателей они реже выходят из строя.

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Источник: Reuters
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