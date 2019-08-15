Белорусские туристки без вести пропали в Грузии

Тбилиси, 15 августа. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии сообщила о пропаже трех туристок из Белоруссии.

По данным грузинской стороны, белорусские туристки пропали в Сванетии, отделившись от основной группы в районе горы Тетнульд.

«Информация о пропаже трех женщин из Белоруссии поступила вечером 14 августа. Сразу после этого начались поиски в интенсивном режиме», — заявили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

Ведомство отмечает, что в случае необходимости к поискам может быть привлечен вертолет пограничной полиции Грузии.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что туристический поток из России в Грузию сократился в нынешнем году на 70%. По данным Российского союза туриндустрии, кавказскую страну перестали посещать «почти все» россияне, ранее приезжавшие в Грузию со помощью авиатранспорта.