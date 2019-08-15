Трамп уверен, что Си Цзиньпин справится с протестами в Гонконге

Вашингтон, 15 августа. Президент США Дональд Трамп считает, что лидер КНР Си Цзиньпин справится с протестами в Гонконге «быстро и гуманно».

В своем Twitter Трамп отметил, что «очень хорошо» знает Си Цзиньпина и уверен, что тому по силам оперативно решить проблему с протестами в Гонконге.

«Он прекрасный лидер, который сильно уважает свой народ. Он также хорош в «жестоких делах». Нет никаких сомнений, что если Си Цзиньпин захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сможет сделать это. Личная встреча?» — написал президент США.

Трамп не пояснил, что может означать словосочетание «личная встреча». Ранее он заявил, что прежде чем подписывать торговое соглашение с Соединенными Штатами, Китай должен разобраться со своей внутренней проблемой, связанной с протестами.

Напомним, массовые демонстрации в Гонконге начались около двух месяцев назад. Протестующие выступают против инициированного местными властями законопроекта, предусматривающего экстрадицию в материковый Китай лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Позднее глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило демонстрантов. По данным американской разведки, Китай стягивает к границе с Гонконгом дополнительные силы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о вероятных связях представителей Госдепартамента США с протестующими. Высокопоставленную сотрудницу американского генконсульства в Гонконге заметили в фойе одного из местных отелей в окружении лидеров и организаторов антипекинских выступлений. Позже в Госдепартаменте заявили, что дипломаты «регулярно встречаются с широким кругом людей в Гонконге», и это является частью их работы.

Как пишет «Газета.ру», министерство иностранных дел Гонконга обратилось к американским властям с просьбой не вмешиваться во внутренние дела Китая.