Лолита устроила видео-экскурсию по своему болгарскому огороду

Ещё два дня в Болгарии и каникулы окончены(((.. Встреча с мамой, дочкой... Грустно, что семья не может быть всё время вместе.. Но это ведь взрослая Жизнь..! ❤️

A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Aug 14, 2019 at 7:50am PDT