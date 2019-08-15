Лолита устроила видео-экскурсию по своему болгарскому огороду

Москва, 15 августа. Певица Лолита Милявская похвасталась урожаем, который ей удалось вырастить на своем огороде в Болгарии. Видео с «экскурсией» по огороду она выложила в Instagram.

Милявская проводит лето на своем огороде в Болгарии, где выращивает овощи. По ее словам, особенно в этом году удались перцы.

«Сдуру посадила очень много красного перца», — отметила певица.

Также ее порадовал урожай помидоров. Она рассказала, что помидоры выросли таким крупными, что начинают падать с веток. Один из таких упавших плодов она положила у забора – дозревать.

«По килограмму — каждый!», — похвасталась помидорами Милявская.

Огурцы в этом году у певицы не выросли – по ее словам, лето было слишком сухим.

Ранее певица рассказала о недостатках жизни в Болгарии. Лолиту не устраивает состояние жилья в Болгарии. По ее словам, в деревне, где она проживает, дома стоят очень дешево, однако находятся в плачевном состоянии. Кроме того, цены на недвижимость в стране упали, сообщила Милявская.

Она рассказала, что люди предпочитают сносить дома и возводить их заново, чем заниматься восстановлением. Также певица порекомендовала не связываться с жилищными «комплексами», поскольку они много денег берут за обслуживание, «а обслуживать не умеют».

Напомним, что Лолита Милявская объявила о намерении расстаться со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. По ее словам, в их отношениях появилась безразличность, которая привела к постоянным конфликтам и противоречиям. При этом Лолита призналась, что сильно переживала из-за расставания с супругом, однако позднее «плюнула» на эту ситуацию.