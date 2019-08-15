Народный артист Валентин Воронин скончался в Екатеринбурге

Екатеринбург, 15 августа. В Екатеринбурге 14 августа скончался народный артист РСФСР Валентин Воронин, сообщает пресс-служба Свердловского академического театра драмы, где он работал с 1967 года.

Коллектив театра выразил соболезнования родным, близким и поклонникам Воронина. Прощание состоится в пятницу, 16 августа, на сцене театра, передает URA.RU.

Воронин родился в 1940 году в Оренбургской области. Окончил театральную студию. В 1967 году устроился в Свердловский академический театр драмы. В 1973 году стал Заслуженным артистом РСФСР, в 1982 — Народным артистом.

«У Богом данного ему дара не было границ: успех «настигал» его в мелодраме, комедии, фарсе, водевиле. В душе предпочитая классику, он покорял публику и спектаклях по пьесам, написанным сегодня. Он был замечательным Артистом», — говорится в сообщении театра.

Отметим, 9 августа в Москве состоялись похороны шансонье Вилли Токарева, сообщала «Газета.ру». Церемония прощания прошла в московских Котельниках. Траурный кортеж проводили продолжительной овацией. Во время прощания у церкви играли песни Вилли Токарева разных лет.

Певец долгое время боролся с онкологическим заболеванием и умер на 85 году жизни.