Бледанс рассказала в Instagram о необычной тренировке

Москва, 15 августа. Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс рассказала подписчикам в Instagram о необычной тренировке. Дело в том, что она занимается фитнесом в специальной обуви, которая пружинит при прыжках.

По ее словам, раньше она боялась такой тренировки, однако позже ей стало нравится.

«Давно я так не скакала. После определенных экстримов на центральном канале мне были запрещены не только прыжки, а под нож со спиной хотели положить. А я не далась! Годы идут, а все скачу», — написала Бледанс.

Телеведущая пояснила, что не почувствовала сильной нагрузки на спину после тренировок, несмотря на то, что спортивный костюм оказался мокрым.

Ранее Эвелина Бледанс порадовала своих подписчиков видеозаписью в костюме БДСМ. Дело в том, что актриса участвует в спектакле «Любовь по-итальянски», где ее героиня предстает перед зрителями в разных образах, в том числе в БДСМ костюме. Также Бледанс похвасталась, что ей часто приходится играть героинь, которые гораздо младше ее.

Напомним, сестра Эвелины Диана Бледанс вновь стала фигуранткой уголовного дела. Сотрудники ГИБДД остановили ее автомобиль и проверили идентификационный номер двигателя, оказалось, что табличка с номерам подвергалась демонтажу. В настоящий момент проверяется, не числится ли автомобиль в угоне. Диана Бледанс проходит по делу в качестве свидетеля. Сестра известной актрисы уже имела проблемы с законом. В частности, она находилась в тюрьме за контрабанду сильнодействующих веществ, сообщает телеканал «360».