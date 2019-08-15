Трамп следит за ситуацией со стрельбой в Филадельфии

Вашингтон, 15 августа. Президент США Дональд Трампа следит за ситуацией со стрельбой в Филадельфии. Об этом заявила пресс-служба Белого дома.

«Президент проинформирован о стрельбе в Филадельфии и продолжает следить за ситуацией», — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Напомним, что на севере Филадельфии злоумышленники обстреляли полицейских. Шесть стражей порядка пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии — у него огнестрельное ранение головы.

Телеканал Fox News сообщил, что стражи порядка проводили операцию по задержанию наркоторговцев. Один нападавший задержан, второй — забаррикадировался в здании и продолжает отстреливаться.