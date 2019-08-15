Юлия Пересильд рассказала, как ее дразнили в годы юности в Пскове 

Москва, 15 августа. Актриса Юлия Пересильд призналась, что, несмотря на популярность, не ведет себя как «неприступная аристократка» и не любит коллег, включающих «звезду». Артистка рассказала, что в годы юности в Пскове испытала на себе «буллинг», когда друзья смеялись над ней.

В интервью журналу «7 дней» Пересильд призналась, что была бойким ребенком. Правда, уточнив, что первой не била, «но сдачи давала всегда». Чаще всего доставалось мальчикам, ведущих себя по-хамски на дискотеках.

«Сейчас есть модное слово «буллинг», я на себе его немножко испытала, когда смеялись над моими ушами, называли «обезьянкой». Но я очень терпеливый человек и даже этот буллинг воспринимала как обыденность», — рассказала она.

Кроме того актриса рассказала о курьезных случаях, связанных со слухами о ней. Журналисты поинтересовались, подозревает ли она кого в распространении гадостей про нее.

«Я не подозреваю, а знаю! Когда приезжаю на любой фестиваль, прихожу на тусовку, то сразу понимаю — кто, что, где и кому обо мне говорит. Можно книги писать: с кем я была, как себя вела, кто мне что подарил, как продвигал. Одна проблема: эта фантастика не имеет ко мне никакого отношения», — сообщила Пересильд.

Артистка отметила, что звездная болезнь наступает, когда человек перестает замечать других людей вокруг себя, видит в них функции, а не личностей. Ее радует, что у нынешнего поколения входит в моду «не быть пафосными». Актриса не хочет меняться.

В прошлом месяце актриса Кристина Асмус назвала самых красивых женщин России. Как сообщала «Газета.ру», первые три места в личном рейтинге супруги юмориста Гарика Харламова занимают Юлия Пересильд, Равшана Куркова и Юлия Снигирь.

На призыв Асмус выбрать самых красивых россиянок откликнулись ее подписчики в соцсетях. По их словам, в топ также попали Ирина Шейк, Марина Александрова, Екатерина Климова, Регина Тодоренко, Полина Гагарина, Елена Темникова и другие.