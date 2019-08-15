Болтон заявил, что Россия якобы «украла» у США технологии гиперзвукового оружия

Вашингтон, 15 августа. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия «украла» у Соединенных Штатов технологии, имеющие отношение к созданию гиперзвукового оружия.

Выступая на радиостанции «Голос Америки», Болтон прокомментировал инцидент на военном полигоне под Северодвинском.

«Этот [инцидент] свидетельствует о том, что хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она [Россия] все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, [но и] создавать новые виды средств доставки – гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий», — заявил американский политик.

Ранее Минобороны РФ сообщало о взрыве и последующем возгорании жидкостной реактивной двигательной установки. Инцидент произошел во время испытаний изделия на полигоне в Архангельской области.

В результате ЧП травмы получили шесть представителей Минобороны РФ и предприятия-разработчика. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь. Позже стало известно, что погибли пять специалистов Росатома. Они были награждены орденами Мужества посмертно. В ведомстве сообщили, что превышения радиационного фона в Северодвинске нет.

Напомним, что Вашингтон стал инициатором разрыва сотрудничества стран по ДРСМД. В феврале США заявили об одностороннем выходе из договора. Москва была вынуждена выступить с зеркальным ответом после того, как все российские попытки сохранить соглашение не увенчались успехом.

Ранее США обвинили РФ в том, что ее ракета 9М729 якобы не соответствует требованиям ДРСМД, хотя российские военные специалисты специально устроили открытый показ нового оружия для иностранных экспертов, чтобы доказать обратное. Это и стало формальным поводом для выхода из договора. Россия же утверждает, что пусковые установки системы ПРО США в Европе способны запускать не только противоракеты, но и запрещенные договором крылатые ракеты «Томагавк».