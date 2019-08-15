Перестрелка в Филадельфии продолжается полтора часа, сообщает телеканал ABC

Филадельфия, 15 августа. Телеканал ABC сообщил, что перестрелка в американском городе Филадельфия продолжается уже полтора часа, есть раненые.

По данным журналистов телеканала, огонь по полицейским ведет один человек.

«Подозреваемый продолжает стрельбу. Держитесь подальше от этого места», — приводит ABC сообщение местного полицейского управления.

Отмечается, что неизвестный стрелок время от времени делает от четырех до шести выстрелов в сторону полиции. Сотрудники СМИ не могут установить, где именно укрылся стрелок. Территория оцеплена, все подъезды перекрыты. По данным полиции, речь идет о доме номер 3700 на 15-й улице. На месте происшествия находятся десятки правоохранителей, а также сотрудники спецназа.

По предварительным данным, ранения получили как минимум семь полицейских. Один из них ранен в голову, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что перестрелка завязалась в ходе операции по поимке торговцев наркотиками. Один из открывших огонь был задержан, второму удалось укрыться в здании, он продолжает отстреливаться.