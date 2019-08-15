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Замминистра Украины по делам «оккупированных» территорий задержан за взятку

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Замминистра Украины по делам «оккупированных» территорий задержан за взятку

Киев, 15 августа. Замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных» территорий Юрий Грымчак  был задержан Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) во время получения взятки размером в 500 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Пятнадцатого августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований Генпрокуратуры и Службы безопасности… разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного по статье «мошенничество», — сообщила пресс-служба НАБУ.

Как отметили в ведомстве, задержанные требовали от представителя юридического лица 1,1 миллиона долларов. В министерстве по делам «временно оккупированных» территорий отметили, что задержание Грымчака никак не связано с его деятельностью на посту замминистра.

Напомним, что весной Юрий Грымчак предложил вернуть Крым под контроль Украины посредством миротворческой миссии с учетом ошибок «хорватского сценария». Украинский политик в эфире «5 канала» напомнил, что первые разговоры о миротворческой миссии были инициированы Киевом в отношении соседних государств — Грузии, Молдавии и Приднестровья.

Напомним, всенародный референдум в Крыму прошел 16 марта 2014 года. Согласно его результатам, абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

 

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Источник: РИА Новости
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