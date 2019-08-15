Священник из Москвы стал участником драки в Ялте

Симферополь, 15 августа. Правоохранительные органы проводят проверку по факту драки в Ялте, жертвой которой мог стать священнослужитель из Москвы.

Московский священник Алексей Забелин на свой странице в Facebook рассказал, что стал жертвой избиения в Ялте. По его словам, он сидел на набережной с сыном, когда на него набросился уличный артист. В результате драки он получил травмы и в итоге был госпитализирован.

«Лежу в больнице в Ливадии. Благодарю друзей, которые помогли контактами и советом, чтобы полиция Ялты приняла заявление об избиении. Жду приговора от доктора. Череп цел, челюсть с трудом слушается», — написал Забелин.

По предварительным данным, поводом для конфликта стало то, что отдыхающие заняли лавку, на которой выступает уличный артист. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой неизвестный нанес священнику несколько ударов в голову. Факт драки, не называя участников, подтвердили в полиции.

«14 августа около 19.00 в УМВД России по городу Ялте поступило сообщение о том, что на набережной между гражданами произошел конфликт, переросший в драку. Участники конфликта получили телесные повреждения. Полиция проводит проверку по данному факту, выясняются обстоятельства, устанавливается степень тяжести полученных повреждений», — рассказали в правоохранительных органах.

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