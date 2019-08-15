Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Землетрясение почти в шесть баллов произошло в Мексике

47
0 Оставить комментарий

Землетрясение почти в шесть баллов произошло в Мексике

Мехико, 15 августа. Мощное землетрясение почти в шесть баллов произошло в среду у берегов Мексики в Тихом океане.

Как сообщает Национальная сейсмологическая служба страны, подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в 275 километрах от города Кабо-Сан-Лукас в штате Южная Нижняя Калифорния. Очаг залегал на глубине 10 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

В начале августа землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья острова Суматра на западе Индонезии. Эпицентр землетрясения располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, очаг залегал на глубине около 10 километров. На опубликованных в Сети кадрах видно, как в здании начинают качаться люстры и другие предметы. Люди в панике начинают покидать здание.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров