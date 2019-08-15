Microsoft вслед за Apple и Facebook призналась в прослушке пользователей

Нью-Йорк, 15 августа. Корпорация Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей при помощи голосового помощника.

Как сообщает Vice, в обновлении документа о политике конфиденциальности Microsoft появился пункт, в котором сообщается, что компания может анализировать информацию, полученную от голосового помощника Microsoft Cortana или программы Skype Translator.

«Обработка персональных данных… включает как автоматизированные, так и ручные (человеческие) методы обработки», — говорится в обновлении.

Ранее появилась информация о том, что на Microsoft работали специально нанятые подрядчики, занимающиеся прослушкой личных диалогов пользователей. В корпорации частично подтвердили эту информацию, заявив, что «люди иногда занимаются изучением контента».

Отметим, Microsoft не единственная компания, уличенная в прослушке пользователей. Неделей ранее стало известно, что пользователи подали в суд на корпорацию Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни в связи с возможностью прослушивания подрядчиками команд, которые владельцы дают голосовому помощнику Siri. Истцы потребовали стереть записи, произведенные во время общения пользователей с голосовым ответчиком.

В конце июля один из подрядчиков Apple рассказал The Guardian о том, как Apple записывает конфиденциальные разговоры своих пользователей. Как сообщал RT, эти записи сопровождались пользовательскими данными с указанием местоположения, контактных данных и данных приложения.

В среду также стало известно, что американская компания Facebook нанимала несколько сотен подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей приложений корпорации. В компании заявили, что корпорация действительно занималась расшифровкой аудио-сообщений, однако прекратила это делать около недели назад.