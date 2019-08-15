Свод обязательных правил для рестораторов сформирован в России

Москва, 15 августа. Минэкономразвития РФ подготовило свод правил для ресторанного бизнеса, получивший название «Белая книга».

«Белая книга индустрии гостеприимства», оказавшаяся в распоряжении журналистов «Известий», состоит из семи глав, разделенных по источникам рисков, влияющих на безопасность и регулирующихся обязательными требованиями государства. Двухсотстраничное издание содержит советы о том, как выбрать правильное помещение для открытия ресторана, как правильно пользоваться оборудованием, работать с различными видами продуктов питания, как наладить работу с персоналом и гостями, как платить налоги.

«Документ представляет собой свод обязательных требований к предприятиям общепита за исключением ненужных и абсурдных. «Белая книга» будет дорабатываться с учетом мнения бизнеса и регуляторов. Наша задача сейчас — снять требования, которые бизнес называет абсурдными, при этом не упустить те моменты, которые контрольно-надзорные органы считают критичными для безопасности», — заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Приведенные в «Белой книге» правила носят обязательный характер, подчеркнул министр. По его словам, в работе над изданием приняли участие рестораторы, которые помогли собрать лишь то, что считают важным сами участники рынка.

Помимо прочего, владельцам и сотрудникам ресторанов рекомендуется использовать принцип безотходного производства, предусматривающий бережное отношение к природе и повышение культуры потребления. Так, при уборке предлагается пользоваться тряпками из ткани, а не бумажными полотенцами, а при приготовлении блюд — использовать каждый продукт полностью.

«Накапливайте пищевые остатки, за исключением скоропортящихся продуктов, и готовьте безотходные блюда. Например, варенье из кожуры фруктов или салат из обрезков куриного филе, из оставшихся костей бульоны, соусы. Если у вас остается не полностью использованная курица, приготовьте из нее сэндвичи, запеканку, суп», — говорится в «Белой книге».

Орешкин подчеркнул, что вновь сформированный свод правил для рестораторов — это одна из форм регуляторной гильотины, предполагающей отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые не были пересмотрены и актуализированы. В будущем подобные книги будут подготовлены и для других сфер, например, гостиничного бизнеса.

Ранее «Газета.ру» рассказала о том, как элитные рестораны собирают информацию о своих посетителях, проверяя «неизвестных гостей» через интернет-поисковики.