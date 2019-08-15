Вокалист The Prodigy после смерти оставил многомиллионные долги

Лондон, 15 августа. Погибший вокалист группы The Prodigy Кит Флинт имел множество долгов по кредитам и налоговым отчислениям.

Всего музыкант задолжал 7,3 млн фунтов стерлингов. Из них полмиллиона фунтов он был должен сети пабов De Bohun Inns Limited. Состояние Флинта на момент смерти оценивалось в 11,6 млн фунтов стерлингов, после выплаты долгов оно сократилось до 4,3 млн фунтов стерлингов.

Отметим, за некоторое время до смерти Флинт решил продать свой особняк в графстве Эссекс. Его стоимость равнялось 1,5 млн фунтов. Такую же сумму вокалист The Prodigy заработал за два последних года турне с группой.

Напомним, тело Кита Флинта было обнаружено 4 марта в его дома в Эссексе. По заключению судмедэкспертов смерть музыканта была ненасильственной. Позже экспертиза выявила в его крови алкоголь, лекарственный препарат и наркотики. Вероятной причиной ухода из жизни Флинта стала депрессия. Известно, что мужчина страдал после развода с женой Маюми Каи, сообщает телеканал «360».

Известная российская ведущая Яна Чурикова назвала смерть Флинта потерей для всех представителей поколения MTV.

«Тебе кажется, что твои кумиры всегда молоды и бессмертны, когда они уходят — с ними действительно уходит часть тебя самого», — заявила Яна Чурикова.

По ее словам, группа The Prodigy — это ДНК людей, выросших на MTV Russia.

Напомним, что британская группа была образована в 1990 году Лиамом Хоулеттом. Рассвет популярности коллектива прошелся на вторую половину 90-х и начала 2000-х годов. В России The Prodigy приобрела популярность в том числе благодаря телеканалу MTV, который начал вещание 1998 году.